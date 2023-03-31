В Москве и области объявили об опасной погоде

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Московской области синоптики Гидрометцентра России. Погода в столичном регионе в пятницу, 31 марта, будет потенциально опасна, сообщили специалисты.

Местами с 17:00 до 21:00 в столице и Подмосковье ожидается туман.

Предстоящие выходные, 1 и 2 апреля, по прогнозам метеорологов, будут дождливыми, но почти безветренными. Кроме того, ожидается мокрый снег. Ночью и утром местами образуется гололедица, уточнили в Гидрометцентре.

Ранее в связи с половодьем в Московском регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ситуация касалась крупных рек: Москвы-реки, Протвы, Нары, Исконы и других.