Стало известно об отмене некоторых поездов на МЦД

Об изменении расписания поездов на МЦД-2 с 5:00 до 20:00 воскресенья, 16 июля, сообщает Дептранс Москвы. Интервалы движения между станциями Рижская и Курская в этот день будут увеличены до одного часа.

На Курском направлении большую часть поездов отменят. Многие рейсы проследуют по укороченному маршруту — от/до Царицыно, Перервы и Курской. Интервалы их движения будут увеличены до получаса.

На Рижском направлении большая часть поездов также будет отменена. Многие рейсы проследуют от/до Стрешнево. Интервалы их движения составят до 40 минут.

«В период "окон" будет закрыт путь на Нахабино на участке от Рижской до Курской. Это нужно для модернизации инфраструктуры в границах станции Площадь трех вокзалов. Работы пройдут в выходной день, когда пассажиропоток наименьший», — разъяснили в ведомстве.

С измененным расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также в приложениях и на сайте перевозчика.

Ранее столичный Дептранс сообщил о закрытии для транспорта дорожного участка на площади Васильевский Спуск в центре Москвы в пятницу, 15 июля.