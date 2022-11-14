Стало известно об увеличении выплат приемным семьям в Москве

Об увеличении выплат приемным семьям в 2023 году стало известно из сообщения на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице доступны льготы и выплаты как для сирот, так и для семей, принявших их на воспитание. Семьи могут рассчитывать на материальную помощь: единовременные, ежемесячные, компенсационные и дополнительные выплаты. Ежегодно их сумма индексируется. В 2023 году в соответствии с принятым бюджетом города выплаты приемным семьям будут увеличены на десять процентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, если семья принимает не менее пяти детей-сирот (трое из которых родные братья и сестры, либо старше 10 лет, либо имеют инвалидность), то получает поддержку от Правительства Москвы в виде благоустроенного жилья.

Для людей, которые решили принять ребенка в свою семью, стать наставником и другом для ребенка, в Москве существуют и нематериальные меры поддержки. Для них открыто более 40 школ приемных родителей. После получения опеки они могут рассчитывать на юридическую, психологическую, социальную и другие виды помощи от 45 служб сопровождения приемных семей и 23 столичных семейных центров.

Ранее сообщалось, что расходы на социальную сферу составят более половины бюджета Москвы. В 2023 году расходы на развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды и других программ составят 3,7 триллиона рублей.