Названа средняя цена бизнес-ланча в Москве

Работающему россиянину за бизнес-ланч в Москве придется заплатить в среднем свыше 350 рублей. Цены на обеды в разных регионах страны называет в своем исследовании сервис SuperJob.

«Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам (в среднем 370 рублей), сотрудникам из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (по 330 рублей). Меньше всего на обеды в рабочие дни тратят жители Краснодара и Уфы (280 и 290 рублей соответственно). За три года жители мегаполисов стали тратить на питание в среднем на 20 процентов больше», — говорится в материале.

В среднем обед по стране стоит 330 рублей, что на 50 рублей больше, чем в 2019 году. При этом мужчины тратят на обед больше женщин — 340 рублей против 320 рублей соответственно.

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