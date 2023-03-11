В Москве со стрельбой задержали особо опасного преступника
Сотрудники ГИБДД в Москве задержали находящегося в федеральном розыске преступника.
Сотрудникам ГИБДД в Москве пришлось применить оружие при задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске за тяжкие преступления. Об этом сообщает МВД Медиа.
По данным полиции, водитель иномарки не остановился на требование патрульного на 1-м километре МКАД при съезде на улицу Сталеваров. Немного позже машину обнаружили в подмосковном Реутове. Водитель выбросил предмет, похожий на пистолет, и попытался сбежать. Полицейским пришлось дважды выстрелить в воздух.
Позже было установлено, что правонарушитель с июля 2020 года находится в федеральном розыске. В результате подозреваемого задержали.
Ранее стало известно, что столичные сыщики через четверть века задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины.