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22:09, 11 марта 2023
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В Москве со стрельбой задержали особо опасного преступника

Сотрудники ГИБДД в Москве задержали находящегося в федеральном розыске преступника.

В Москве со стрельбой задержали особо опасного преступника
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Сотрудникам ГИБДД в Москве пришлось применить оружие при задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске за тяжкие преступления. Об этом сообщает МВД Медиа.

По данным полиции, водитель иномарки не остановился на требование патрульного на 1-м километре МКАД при съезде на улицу Сталеваров. Немного позже машину обнаружили в подмосковном Реутове. Водитель выбросил предмет, похожий на пистолет, и попытался сбежать. Полицейским пришлось дважды выстрелить в воздух.

Позже было установлено, что правонарушитель с июля 2020 года находится в федеральном розыске. В результате подозреваемого задержали.

Ранее стало известно, что столичные сыщики через четверть века задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины.

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