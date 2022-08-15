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Российскую сеть магазинов OBI выкупили за 600 рублей

Российскую сеть магазинов OBI выкупили за 600 рублей
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бизнесмен Йозеф Лиокумович выкупил больше половины контрольного пакета российской сети немецкой компании OBI за 600 рублей. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

«Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги», — заявил новый владелец сети.

Он добавил, что в команду компании приходят опытные менеджеры, которые поднимут сеть на новый уровень в кратчайшие сроки, в сентябре начнется процесс ребрендинга.

Известно, что в марте текущего года компания OBI GmbH объявила о приостановке своей деятельности в России, затем решила продать бизнес инвестору Йозефу Лиокумовичу. В результате он получил 60 процентов российского бизнеса — 27 гипермаркетов за 600 рублей, хотя изначально речь шла о 100 миллионах евро.

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