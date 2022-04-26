Стала известна дата открытия магазинов OBI в Москве

Сеть магазинов OBI возобновит работу в Москве в начале мая. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин "OBI Ходынское Поле", а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — говорится в сообщении. Стало известно, что к 1 мая откроются и вернутся к привычному режиму работы все гипермаркеты сети в столице.

Сайт и мобильное приложение OBI также возобновят свою работу, но пока только в информационном режиме. О датах запуска интернет-магазина будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно, что торговые сети IKEA и Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque) также ищут возможности снова вернуться на российский рынок после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.