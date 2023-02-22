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10:55, 22 февраля 2023
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Обкатка состава метро с мешками груза в вагонах рассмешила москвичей

Обкатка состава метро с мешками груза в вагонах рассмешила москвичей
Фото: Стрингер / РИА Новости

Обкатка состава метро с мешками груза в вагонах попала на видео. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале «Новости Москвы», ролик рассмешил москвичей.

«На станции "Мичуринский проспект" поезда обкатывают с мешками с песком», — уточнили администраторы канала. На кадрах ролика запечатлен электросостав, проезжавший мимо платформы. За стеклянными дверями вагонов видно множество наполненных грузом мешков.

Подписчики канала стали упражняться в юморе. «Мы такие же мешки, но не с песком», «Это сахар в "Пятерочку" везут», «Не, картошку!», «Это я наполнитель для кота заказал. Он у меня много в туалет ходит», «Теперь понятно, почему доставка в "Пятерке" дорогая, но быстрая», «Я все время думал в вагонах шпроты, а оказывается, мешки с начинкой», «Мешки с гречкой. Это пенсионерки в магазин сходили», — пошутили фолловеры.

Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.

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