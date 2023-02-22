Обкатка состава метро с мешками груза в вагонах рассмешила москвичей

Подписчики канала стали упражняться в юморе. «Мы такие же мешки, но не с песком», «Это сахар в "Пятерочку" везут», «Не, картошку!», «Это я наполнитель для кота заказал. Он у меня много в туалет ходит», «Теперь понятно, почему доставка в "Пятерке" дорогая, но быстрая», «Я все время думал в вагонах шпроты, а оказывается, мешки с начинкой», «Мешки с гречкой. Это пенсионерки в магазин сходили», — пошутили фолловеры.

Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.