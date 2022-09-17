Обходчик путей объяснил причину качания пассажиров в вагонах метро

Причину покачивания пассажиров в вагонах метро раскрыл на официальном сайте мэра Москвы помощник мастера, обходчик путей и монтер Андрей Пермяков.

«Однажды обнаружили, что ширина колеи пути на нашем участке изменилась на десять миллиметров. Бывает, крепления теряют жесткость, немного расшатываются, поэтому путь уширяется. Это не сказывается на безопасности, но влияет на плавность хода поездов, и пассажиров может немного покачивать, как на кочках», — сказал сотрудник столичного метро.

Чтобы избавиться от покачивания, монтеры выправляют путь. По словам Пермякова, для этого используются путевой ключ и кувалда. Специалисты проверяют специальным шаблоном ширину колеи и мелом отмечают место, где надо сдвинуть ходовой рельс в нужную сторону. Свою работу они выполняют до открытия метро — 05:00.

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