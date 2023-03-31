Пенсионерка из-за стресса отдала мошенникам на два миллиона рублей больше

Пенсионерка из-за стресса обсчиталась и отдала мошенникам на два миллиона больше запрошенной суммы, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

С 84-летней жительницей Подмосковья связалась женщина, которая представилась медицинским работником. Мошенница сообщила, что дочь пенсионерки якобы попала в аварию, ей нужна срочная операция стоимостью 700 тысяч рублей. За деньгами пришел курьер. От волнения пожилая женщина не смогла сосчитать свои сбережения и отдала злоумышленникам конверт с деньгами, в котором было 2,7 миллиона рублей.

Арестованы двое подозреваемых, они подрабатывали курьерами. Как оказалось, по этой схеме были обмануты еще четверо пенсионеров. Общая сумма ущерба достигла четырех миллионов рублей. Устанавливается причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Москве лжеврач убедил пенсионерку купить «лекарства» на сотни тысяч рублей.