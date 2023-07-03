Москвич получил обмазанный фекалиями заказ из онлайн-магазина OZON

Москвич заказал медицинские салфетки на маркетплейсе OZON и получил посылку, обмазанную фекалиями. Фото испачканных коробок опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина пытался сразу же вернуть покупки, однако в службе поддержки ему сообщили, что он сможет сделать это только через три дня.

Сервис обещал расследовать инцидент и выяснить причины случившегося. «Мы уже связались с клиентом, принесли ему извинения и вернули деньги за товар», — публикует Baza комментарий пресс-службы OZON.

Ранее в Москве сотрудник Ozon напал на клиента из-за возврата товара и попал на видео. Причиной конфликта стала заявка на возврат крупного товара.