Названы варианты обмена столичной «однушки» на жилье в регионах

В разных регионах России можно купить до нескольких квартир, продав одно жилое помещение эконом-класса в Москве. Доступные при таком обмене варианты в интервью РИА Недвижимости назвали специалисты портала «Мир квартир».

В качестве примера эксперты взяли условную однокомнатную квартиру в спальном районе на окраине столицы примерно за 10,8 миллиона рублей. Специалисты подсчитали, сколько квадратных метров за эту сумму можно приобрести в относительно крупных российских городах.

Согласно подсчетам, продав небольшое жилье в столице, можно купить квартиру в Сочи и Санкт-Петербурге площадью 42 и 54 квадратных метра соответственно. «Во Владивостоке в обмен на столичную однокомнатную квартиру эконом-класса вполне реально получить 66 метров, в Севастополе — 67. А переехав за МКАД, в Московскую область, человек разживется уже 79 "квадратами"», — рассказали аналитики.

Представители портала отметили, что на эту сумму в Казани, Калининграде, Якутске, Симферополе и Ленобласти можно приобрести 90 квадратных метров жилья. В Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Воронеже, и Перми в среднем за десять миллионов возможно купить две квартиры по 53 квадратных метра. А в Омске, Волгограде и Челябинске — целых три.

В Кургане, по подсчетам специалистов портала, взятое за эталон московское жилье можно обменять на четыре квартиры совокупной площадью 186 квадратных метров, в Магнитогорске — 201 квадратный метр, а в Нижнем Тагиле можно будет приобрести уже пять квартир или 242 квадратных метра недвижимости.

«Разброс цен на недвижимость в нашей стране очень велик. И если бы мы взяли не скромную "однушку" в спальном районе Москвы, а "трешку" в центре, либо квартиру класса "бизнес" или элитную, то число объектов, покупаемых в регионах, могло бы вырасти вдвое, а то и втрое. Москвич в российской провинции легко может стать "жилищным олигархом" — другое дело, что вряд ли он будет стремиться к этому», — резюмировал гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее были перечислены регионы мира с жильем по цене квартиры в Москве.