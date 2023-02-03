В подмосковном общежитии обнаружили два трупа

Два трупа обнаружили в общежитии подмосковного Красногорска, сообщает MK.RU. Тела двух мужчин 23 лет и 31 года нашли в одной из комнат.

По данным MK.RU, умершие были приезжими из Дагестана. Предположительно, их смерть наступила от передозировки наркотиков. Правоохранительные органы ведут расследование.

Ранее тела двух человек нашли на парковке в Москве. Они находились в салоне иномарки Mitsubishi.