Тела двух человек обнаружили в иномарке на парковке в Москве

На парковке в Битцевском проезде на юго-западе Москвы в ночь на субботу, 21 сентября, обнаружили тела двух человек. Они находились в салоне иномарки Mitsubishi, сообщает mk.ru.

Стало известно, что авто, в котором нашли два тела, зарегистрировано в Республике Дагестан. При этом машина была заведена, и сколько она простояла на парковке — пока неизвестно.

На данный момент выясняются причина смерти и личности умерших.

Ранее в корпусе Национального медицинского исследовательского центра гематологии в Москве нашли изрезанное тело пациента. Полиция начала проверку.