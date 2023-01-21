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13:08, 21 января 2023
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Тела двух человек обнаружили в иномарке на парковке в Москве

Тела двух человек обнаружили в иномарке на парковке в Москве
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На парковке в Битцевском проезде на юго-западе Москвы в ночь на субботу, 21 сентября, обнаружили тела двух человек. Они находились в салоне иномарки Mitsubishi, сообщает mk.ru.

Стало известно, что авто, в котором нашли два тела, зарегистрировано в Республике Дагестан. При этом машина была заведена, и сколько она простояла на парковке — пока неизвестно.

На данный момент выясняются причина смерти и личности умерших.

Ранее в корпусе Национального медицинского исследовательского центра гематологии в Москве нашли изрезанное тело пациента. Полиция начала проверку.

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