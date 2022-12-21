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15:32, 21 декабря 2022
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Собянин сообщил о планах обновления столичных поликлиник

Собянин сообщил о планах обновления столичных поликлиник
Фото: Агентство «Москва»

О планах обновить столичные поликлиники в следующие два года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Мосгордумы. По его словам, в городе планируется реконструировать 201 медучреждение и и построить 30 новых.

«Это будет другой уровень медицинской помощи, Все они будут оснащены самым современным оборудованием, станут цифровыми поликлиниками, с доступной для пациентов телемедициной», — сказал глава города.

Кроме того, в Москве возведут новый комплекс инфекционной больницы №1, а в 2024 году новый комплекс зданий войдет в состав 62-й онкологической больницы.

Ранее москвичам назвали доступные в электронной медкарте документы. С помощью сервиса можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей, выписками из стационаров, историей вакцинаций, результатам обследования в павильонах «Здоровая Москва», а также с результатами пройденных исследований — КТ, МРТ, флюорографии и других.

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