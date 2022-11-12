В Подмосковье два человека умерли при попытке обогрева дома

При попытке обогрева частного дома в подмосковном Сергиевом-Посаде умерли два человека. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Дом отапливался посредством печного топлива, а именно дровами. В связи с аварийной работой печного отопления и последующим возгоранием строения пострадавшие мужчина и женщина скончались в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил безопасности при обогреве частных домов печным отоплением в холодное время года. Перед использованием печного оборудования рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам, которые проверят его исправность.

Ранее сотрудники специализированных служб отключили газ в целом подъезде многоквартирного дома в подмосковных Химках из-за одной квартиры, в которой проживает недобросовестный мужчина.