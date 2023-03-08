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19:46, 08 марта 2023
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Обращение к мужчинам на 8 Марта появилось в подъезде столичной многоэтажки

Объявление с призывом ценить женщин повесили в подъезде столичного микрорайона «Солнцево парк».

Обращение к мужчинам на 8 Марта появилось в подъезде столичной многоэтажки

В подъезде столичной многоэтажки появилось обращение к мужчинам на 8 Марта. Фото послания опубликовал Telegram-канал «Москва с огонькам». Автор призвал ценить своих супруг и поблагодарить их в праздник.

«Вас не просят каждый день заваливать ее цветами, золотом, катать на "мерсе", летать на Мальдивы… Просто придите домой, обнимите жену и скажите спасибо за еду, порядок, чистые носки, за красивых детей, да просто за то, что она есть», — написал аноним.

Снимок был сделан в микрорайоне «Солнцево парк», уточнили в сообществе. Послание тронуло пользователей сети: они оставили под постом с объявлением более 500 лайков.

Ранее россиян умилило объявление девочки в подъезде подмосковной многоэтажки. На снимке запечатлено послание, на отрывных частях которого прикреплены самодельные кольца из бисера. Смастерившая их девочка написала: «Возьми листочек и колечко, когда хорошее настроение».

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