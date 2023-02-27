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06:21, 27 февраля 2023
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Объявление девочки в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян

Объявление девочки в подъезде подмосковной многоэтажки умилило россиян
Фото: Maksim Konstantinov /Globallookpress.com

Объявление девочки в подъезде подмосковной многоэтажки умилило пользователей социальном сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Серпухов| ДТП и ЧП».

«Кусочек счастья появился в Серпухове на улице Ворошилова, 163», — прокомментировал публикацию автор фотографии. На снимке запечатлено объявление, на отрывных частях которого прикреплены самодельные кольца из бисера. Смастерившая их девочка написала: «Возьми листочек и колечко, когда хорошее настроение».

«Как это мило», «Прелесть», «Очень красивые колечки, на любой образ по настроению», «Хочу себе одно колечко», «Кто придумал, сделал и повесил — молодец», — отреагировали россияне.

Одна из подписчиц рассказала, что ее дочь вешала такое же объявление несколько месяцев назад. По ее словам, через три часа все колечки разобрали, а ребенок был безумно рад, что акция добра прошла успешно.

Ранее объявление в подъезде подмосковной многоэтажки заставило россиян поспорить. Соседей возмутили громкие крики женщины днем и ночью.

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