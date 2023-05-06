Обращение московского садовода к мужчинам возмутило пользователей сети. Фотография с объявлением, замеченным на одной из столичных клумб, была опубликована в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125».

«Уважаемые романтики! Убедительно просим цветы на газоне не рвать! Дарите дамам шоколад!» — написано на табличке в клумбе на Марьинском бульваре. Россияне воспротивились призыву дарить женщинам сладости вместо сорванных цветов.

«У меня жена не любит шоколад, а вот цветы — да», «От шоколадок жопка растет», — отметили юзеры.

Внимание некоторых подписчиков канала больше привлекла сама клумба, а не табличка на ней. «Обожаю этот дворик. Очень красивый», «Схожу полюбуюсь что ли», «Вот бы в соседнем Братееве такие цветы высадили», — написали они.

Ранее москвич оставил прощальное стихотворение на двери квартиры в идущей под снос пятиэтажке.