Город
07:40, 19 октября 2022
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Учредитель фонда «Дом с маяком» описала образ настоящего москвича

Учредитель фонда «Дом с маяком» описала образ настоящего москвича
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Образ настоящего москвича в интервью «Москвич Mag» описала учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Она заявила, что успешность не определяет жителя столицы.

«Москвичи для меня не самые успешные люди города, а те, кто самый незащищенный и уязвимый — по тому, как они живут, можно больше сказать о городе, чем по его центру», — поделилась Мониава.

Собеседница призвала граждан больше думать о социально уязвимых москвичах, которые лежат в интернатах, и за всю свою жизнь могут ни разу и не увидеть родного города, потому что живут в закрытых учреждениях.

Ранее популярный российский певец Дмитрий Маликов назвал качества настоящего москвича.

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