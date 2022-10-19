Учредитель фонда «Дом с маяком» описала образ настоящего москвича

Образ настоящего москвича в интервью «Москвич Mag» описала учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. Она заявила, что успешность не определяет жителя столицы.

«Москвичи для меня не самые успешные люди города, а те, кто самый незащищенный и уязвимый — по тому, как они живут, можно больше сказать о городе, чем по его центру», — поделилась Мониава.

Собеседница призвала граждан больше думать о социально уязвимых москвичах, которые лежат в интернатах, и за всю свою жизнь могут ни разу и не увидеть родного города, потому что живут в закрытых учреждениях.

Ранее популярный российский певец Дмитрий Маликов назвал качества настоящего москвича.