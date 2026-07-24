Обручальное кольцо едва не лишило москвичку пальца

Московские врачи спасли палец пациентки, оторванный обручальным кольцом. Об этом сообщается в Telegram-канале Депздрава столицы.

Женщину привезли по скорой в Центр микрохирургии кисти ГКБ им. Ерамишанцева с тяжелой травмой. Во время работы на даче ее обручальное кольцо зацепилось за выступ забора, она резко отдернула руку, из-за чего палец практически полностью оторвался.

Хирургам удалось поэтапно восстановить кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани. Сейчас пострадавшая проходит курс реабилитации, направленной на восстановление функции пальца.

Руководитель Центра микрохирургии кисти Георгий Назарян объяснил, что в таких случаях украшение не соскальзывает с пальца, а буквально стягивает мягкие ткани. Поэтому при проведении травмоопасных работ следует заранее снимать кольца.

О схожем случае сообщалось в сентябре 2025 года. Тогда москвичка зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и лишилась безымянного пальца на левой руке.