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12:44, 19 декабря 2022
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Более десяти человек пострадали при обрушении строительных лесов в Подмосковье

Более десяти человек пострадали при обрушении строительных лесов в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал Mash

Следственным отделом по городу Одинцово Главным Следственным Управлением СК России по Московской области организована проверка по факту травмирования рабочих при обрушения строительных лесов возле многоэтажного жилого дома в подмосковном Краснознаменске. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали более десяти человек.

«Количество пострадавших уточняется. В настоящее время рабочие госпитализированы, по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи и криминалисты», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате инцидента на Краснознаменной улице пострадали 15 рабочих, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что из-за обвалившейся крыши школы в Москве пострадали пять человек.

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