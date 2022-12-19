Более десяти человек пострадали при обрушении строительных лесов в Подмосковье

Следственным отделом по городу Одинцово Главным Следственным Управлением СК России по Московской области организована проверка по факту травмирования рабочих при обрушения строительных лесов возле многоэтажного жилого дома в подмосковном Краснознаменске. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали более десяти человек.

«Количество пострадавших уточняется. В настоящее время рабочие госпитализированы, по предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи и криминалисты», — говорится в сообщении ведомства.