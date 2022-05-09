Москвичи объяснили странный обряд с использованием упаковок от фастфуда

Снимки последствий странного обряда, совершенного в одном из московских парков, опубликованные в группе «Измайлово - Мой дом Родной» во «ВКонтакте», озадачили россиян.

На фото изображены упаковки от фастфуда, рядом с которыми рассыпаны узоры из соли и лежат куски хлеба и яблоки. Местные жители попытались найти объяснение увиденному. Кто-то предположил, что неизвестные решили вызвать «дух» ушедшего из России «Макдоналдса». Другие посчитали, что так было обозначено место наркотической закладки.

«KFC, KFC, нам удачу принеси», «Обряд превращения Измайловского лесопарка, охраняемого государством, в помойку», «Алкообряд», «Ритуал поклонения богине свинства», — прокомментировали юзеры.

Ранее жителей Москвы предупредили об опасности разбросанных в парке монет. Горожане связали подобную находку с мистическими ритуалами.