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Москвичи объяснили странный обряд с использованием упаковок от фастфуда

Москвичи объяснили странный обряд с использованием упаковок от фастфуда
Кадр: страница «Толстые собаки и цитаты о любви» во «Измайлово - Мой дом Родной»

Снимки последствий странного обряда, совершенного в одном из московских парков, опубликованные в группе «Измайлово - Мой дом Родной» во «ВКонтакте», озадачили россиян.

На фото изображены упаковки от фастфуда, рядом с которыми рассыпаны узоры из соли и лежат куски хлеба и яблоки. Местные жители попытались найти объяснение увиденному. Кто-то предположил, что неизвестные решили вызвать «дух» ушедшего из России «Макдоналдса». Другие посчитали, что так было обозначено место наркотической закладки.

«KFC, KFC, нам удачу принеси», «Обряд превращения Измайловского лесопарка, охраняемого государством, в помойку», «Алкообряд», «Ритуал поклонения богине свинства», — прокомментировали юзеры.

Ранее жителей Москвы предупредили об опасности разбросанных в парке монет. Горожане связали подобную находку с мистическими ритуалами.

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