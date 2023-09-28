Странный обряд «эльфов Лихолесья» в подмосковном парке попал на видео

Ночью в подмосковном парке увидели двух человек в окружении горящих свечей. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Типичные Химки».

«Что за обряд такой был странный этой ночью в парке Толстого?» — спросил автор ролика. В нем два человека стоят под деревом. Вокруг них горит много свечей. При этом один из участников странного действа надевает носки.

«Эльфы Лихолесья», «Не иначе как обряд на смену городских чиновников», «Изгнание черного духа. Обряд под деревом», «Обряд вызова санитаров», «Денежный ритуал это», — написали подписчики канала.

Ранее женщины провели странный обряд со свечами у подъезда многоэтажки в Подмосковье.