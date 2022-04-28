Юрист назвала порядок действий при обсчете в магазине

Пономарева напомнила, что в каждой торговой точке есть книга отзывов и предложений, и именно туда следует написать претензию в случае обсчета и отказа вернуть разницу. Кроме того, следует отдельно написать претензию на имя администратора заведения, где изложить подробно все обстоятельства случившегося. Такая жалоба считается официальным обращением в торговую организацию. Поэтому в течение 10 дней должен поступить ответ от магазина.

«Обязательно нужна письменная претензия в адрес руководителя организации, осуществляющей торговую деятельность. Как правило, в таких ситуациях разницу возвращают и не идут на конфликт», — говорит Пономарева.

Если же сотрудники торговой точки отказываются каким-либо образом реагировать на внутренние обращения, покупателю следует направить жалобу сразу в Роспотребнадзор и прокуратуру. Юрист советует не обращаться в суд, а попробовать урегулировать конфликт через эти инстанции.

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