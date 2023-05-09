Обстановка на Красной площади попала на видео

Прямую трансляцию парада можно будет посмотреть на городских медиафасадах с 10:00, в это же время начнется торжественное мероприятие. Колонну военной техники в этом году возглавит легендарный Т-34. Гостями парада Победы в столице станут лидеры семи стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее стало известно о главных событиях празднования Дня Победы в Москве.