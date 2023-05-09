09:33, 09 мая 2023
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Обстановка на Красной площади попала на видео
На Красной площади в центре Москвы собрались участники парада Победы.
Кадр: видео Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Обстановка на Красной площади в центре Москвы попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Участники парада Победы и военная техника собрались в центре города, чтобы пройти и проехать по его центральным улицам во вторник, 9 мая.
Прямую трансляцию парада можно будет посмотреть на городских медиафасадах с 10:00, в это же время начнется торжественное мероприятие. Колонну военной техники в этом году возглавит легендарный Т-34. Гостями парада Победы в столице станут лидеры семи стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
Ранее стало известно о главных событиях празднования Дня Победы в Москве.