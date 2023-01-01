Обстановка на дорогах Москвы утром 1 января попала на видео

На кадрах, снятых в центре города, видно, что на дорогах практически нет машин. Автомобили только изредка проезжают по многополосному шоссе. «Класс», — отреагировали на непривычную картину в комментариях.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность движения на дорогах Москвы составляет 0 баллов. Это значит, что проехать практически по всем маршрутам в городе можно без затруднений.

Ранее москвичам напомнили о бесплатной парковке в Москве на новогодние праздники. Мера будет действовать с 1 по 8 января.