13:20, 01 января 2023
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Обстановка на дорогах Москвы утром 1 января попала на видео
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Обстановка на столичных дорогах утром 1 января попала на видео. Роликом поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах, снятых в центре города, видно, что на дорогах практически нет машин. Автомобили только изредка проезжают по многополосному шоссе. «Класс», — отреагировали на непривычную картину в комментариях.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность движения на дорогах Москвы составляет 0 баллов. Это значит, что проехать практически по всем маршрутам в городе можно без затруднений.
Ранее москвичам напомнили о бесплатной парковке в Москве на новогодние праздники. Мера будет действовать с 1 по 8 января.