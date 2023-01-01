В Москве парковка стала бесплатной

С 1 по 8 января парковка в Москве стала бесплатной, напоминает «Российская газета» со ссылкой на решение последнего заседания президиума правительства Москвы в 2022 году.

«Все новогодние выходные — с 1 по 8 января — парковаться можно будет без оплаты на улицах Москвы, даже с тарифами 380 и 450 рублей в час», — цитирует источник заявление столичного Дептранса.

Ранее в ведомстве напомнили, что парковки со шлагбаумом в праздничные дни будут работать в обычном режиме. «В праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, поэтому улицы меньше загружены. Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — предупредил глава Дептранса Максим Ликсутов.