Обстановка у Патриарших прудов в центре Москвы попала на видео

Патрулями ДПС усилили улицы вдоль Патриарших прудов в центре Москвы после того, как здесь участились случаи дрифта на дорогах. Обстановка попала на видео, опубликованное Mash.

По данным издания, ко всем водителям, ведущим себя подозрительно, подходят правоохранители и напоминают о существовании ПДД и о том, как не следует вести себя на дорогах.