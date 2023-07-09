11:02, 09 июля 2023
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Обстановка у Патриарших прудов в центре Москвы попала на видео
Улицы вдоль Патриарших прудов в центре Москвы усилили патрулями ДПС.
Кадр: Telegram-канал Mash
Патрулями ДПС усилили улицы вдоль Патриарших прудов в центре Москвы после того, как здесь участились случаи дрифта на дорогах. Обстановка попала на видео, опубликованное Mash.
По данным издания, ко всем водителям, ведущим себя подозрительно, подходят правоохранители и напоминают о существовании ПДД и о том, как не следует вести себя на дорогах.
Ранее водитель устроил дрифт на Патриарших прудах в центре Москвы и попал на видео. Ситуация возмутила местных жителей. Как сообщает ГУ МВД России по Москве, водителю авто, у которого нет водительского удостоверения, по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство») был назначен административный арест на пять суток.