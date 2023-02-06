17:46, 06 февраля 2023
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Обстановка у посольства Турции в Москве попала на видео
Фото: Агентство «Москва»
На видео попала обстановка у посольства Турецкой Республики в центре Москвы, после сообщений о гибели людей от мощного землетрясения в стране. Роликом поделился Telegram-канал «Хамовники».
На кадрах, снятых в Ростовском переулке, видно, что к посольству принесли цветы, записки и свечи в память о погибших. Над дипломатическим представительством приспущен национальный флаг.
По последним данным ТАСС, на юго-востоке Турции погибли 1498 человек, 5385 получили ранения.
Ранее 28-летняя москвичка застала толчки землетрясения в одном из регионов Турции и поделилась эмоциями от пережитого события. По ее словам, в Анталии, наиболее популярном курорте у туристов, разрушений и пострадавших нет, однако магнитуда все-равно ощущалась.