Обстановка у посольства Турции в Москве попала на видео

На видео попала обстановка у посольства Турецкой Республики в центре Москвы, после сообщений о гибели людей от мощного землетрясения в стране. Роликом поделился Telegram-канал «Хамовники».

На кадрах, снятых в Ростовском переулке, видно, что к посольству принесли цветы, записки и свечи в память о погибших. Над дипломатическим представительством приспущен национальный флаг.