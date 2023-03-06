14:06, 06 марта 2023
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Обстановка в горящем здании московского ЖК попала на видео
В Москве загорелось одно из зданий ЖК «Михайловский парк». Обстановка попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Подъем».
«Очевидцы сообщают, что люди в окнах горящего здания просят о помощи», — уточнил источник.
«Принятыми мерами в 13:10 пожар локализован, а в 13:13 полностью ликвидирован», — сообщает Главсное управление МЧС России по Москве. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее на видео попал крупный пожар на востоке Москвы. Металлический ангар на площади 150 квадратных метров загорелся на Перовской улице.