Обстановка в парке Горького в Москве попала на видео

Об ограничениях на вход в столичных парках стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, сотрудники некоторых московских парков отдыха перестали пускать посетителей на территорию из-за введения режима контртеррористической операции в городе.

В настоящий момент известно, что для посетителей временно закрыт парк Горького. На опубликованных кадрах видно, что территория парка отдыха сейчас пустует.