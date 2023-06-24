17:38, 24 июня 2023
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Обстановка в парке Горького в Москве попала на видео
Стало известно об ограничениях на вход в столичных парках.
Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Об ограничениях на вход в столичных парках стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, сотрудники некоторых московских парков отдыха перестали пускать посетителей на территорию из-за введения режима контртеррористической операции в городе.
В настоящий момент известно, что для посетителей временно закрыт парк Горького. На опубликованных кадрах видно, что территория парка отдыха сейчас пустует.
Как сообщает РИА Новости, ограничения на посещения также коснулись столичного парка Сокольники. «Парк закрыт до особого распоряжения», — сообщил журналистам сотрудник.
Ранее стало известно о частичном перекрытии трех федеральных трасс в Подмосковье.