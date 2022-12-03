Обстановка в Шереметьево во время 10-часовой задержки рейса попала на видео

На кадрах видно, что ждущие в очереди у стойки регистрации пассажиры исполняют популярную песню «Катюша». По данным источника, сперва туристы прождали пять часов в самолете, а затем их попросили вернуться обратно в здание аэропорта из-за окончания времени работы у экипажа. Со ссылкой на представителей авиакомпании Mash сообщил, что на борту нашли неисправности, которые были устранены.

На онлайн-табло вылета аэропорта указано, что рейс «Москва — Шарм-Эль-Шейх» должен был вылететь в 00:05 часов 3 декабря по московскому времени. В итоге отправление перенесли на 10:55.

Ранее на видео попала обстановка на летном поле в Шереметьеве после снегопада. На кадрах видно, как самолету, готовящемуся к взлету, проводят противообледенительную обработку.