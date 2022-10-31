Обстановка на летном поле в Шереметьеве попала на видео

На кадрах видно, что на взлетной полосе лежит снег. Самолету, готовящемуся к взлету, проводят противообледенительную обработку. Эту процедуру обязательно проходят все воздушные судна, которым разрешили полет в нынешних погодных условиях, уточнил источник.

По словам ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца, образовавшийся в столице снежный покров будет временным. «На следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение актуально до 19 часов вторника, 1 ноября.