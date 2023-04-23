Обвиненного в развратных действиях с дочерью мужчину нашли мертвым в СИЗО

49-летнего мужчину, обвиненного в развратных действиях с дочерью-подростком, нашли мертвым в московском СИЗО «Медведь». Об этом сообщает MK.RU.

Тело погибшего обнаружили в изоляторе днем субботы, 22 апреля. В понедельник, 24 апреля, должно было состояться очередное заседание по его делу. Причина смерти обвиненного устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве педофил более полугода насиловал падчерицу знакомого. 25-летний обвиняемый жил с девочкой и ее отчимом в одной квартире.