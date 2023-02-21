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11:07, 21 февраля 2023
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Москвичка обвинила популярного российского рэпера в изнасиловании

Москвичка обвинила популярного российского рэпера в изнасиловании

В изнасиловании обвинила популярного российского рэпера Басту (Василия Вакуленко) 34-летняя москвичка, сообщает Telegram-канал Baza.

«Жительница Москвы обвинила рэпера Басту в изнасиловании, но потом передумала. По словам женщины, она просто хотела привлечь внимание полицейских», — пишет канал.

По данным Baza, женщина заявила, что познакомилась с музыкантом в столичном клубе «Газгольдер», а потом он изнасиловал ее в салоне автомобиля. Позднее она передумала и попросила остановить проверку. Она объяснила, что хотела привлечь внимание полицейских, долго не принимавших ее заявления по другому поводу.

Ранее россиянка обвинила в изнасиловании профессионального футболиста, полузащитника одной из подмосковных команд. Девушка сообщила, что спортсмен изнасиловал ее в автомобиле.

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