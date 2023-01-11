В Подмосковье религиозного наставника обвинили в педофилии

В Подмосковье духовного наставника и руководителя местной религиозной организации обвинили в педофилии. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«По данным следствия, подозреваемый Анатолий Суворов — представитель так называемой истинно-православной церкви, являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации, совершил в 2016 и 2017 годах преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков», — говорится в сообщении. В следственном органе уточнили, что данная организация не имеет никакого отношения к Русской православной церкви.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отметили в СК.

Ранее обвиняемый в педофилии детский тренер признался еще в двух эпизодах. По данным следствия, в июне в помещении спортивной секции по борьбе тренер систематически совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.