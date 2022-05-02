Объявление на двери подмосковного магазина развеселило россиян

Объявление с орфографической ошибкой на двери подмосковного книжного магазина развеселило россиян. Снимок плаката выложили в группе «Типичное Одинцово» во «Вконтакте».

«Магазин не работает 30-го, 1-го, 2-го — майя!» — написано на объявлении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.). «Племени майя или как?» — в шутку поинтересовались комментаторы. «Майя — это пчелка», — пошутила одна из пользовательниц, имея в виду героиню популярного детского мультфильма.

Кто-то отнесся к ошибке с возмущением и заявил, что люди разучились писать грамотно. «Скорее, просто родной язык не русский», — предположила одна из участниц дискуссии. В комментариях отметили, что название месяца специально могли написать неправильно в качестве рекламного хода.

Ранее объявление о бесплатной раздаче луковой шелухи на двери магазина обрадовало россиян.