Объявление в подъезде жилого дома в Подмосковье заставило россиян поспорить

В подъезде жилого дома в подмосковных Люберцах появилось необычное объявление, фотографию которого опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Уважаемые соседи! Не обижайте, пожалуйста, птицу. Этот голубь-потеряшка пока не нашел хозяина. Сейчас будем искать возможность пристроить его в приют и собрать деньги», — говорится в сообщении.

На второй опубликованной фотографии изображен сам голубь, которому люди устроили временное место для жилья прямо на почтовых ящиках. Текст записки заставил россиян поспорить: некоторые выразили неравнодушным соседям благодарность за то, что они решили спасти птицу, другие осудили их.

«Как хорошо, когда есть добрые люди», «В квартиру себе пусть тащат, жители тут причем?», «Кто убирает отходы, пока голубь ищет приют?», «Эх, уборщица-то как рада, поди», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян умилило необычное уличное объявление от школьника. Мальчик написал, что готов ухаживать за домашними питомцами соседей за небольшое денежное вознаграждение.