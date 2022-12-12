Город
02:31, 12 декабря 2022
1 мин.

Объявление в подъезде жилого дома в Подмосковье заставило россиян поспорить

Объявление в подъезде жилого дома в Подмосковье заставило россиян поспорить
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В подъезде жилого дома в подмосковных Люберцах появилось необычное объявление, фотографию которого опубликовали в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

«Уважаемые соседи! Не обижайте, пожалуйста, птицу. Этот голубь-потеряшка пока не нашел хозяина. Сейчас будем искать возможность пристроить его в приют и собрать деньги», — говорится в сообщении.

На второй опубликованной фотографии изображен сам голубь, которому люди устроили временное место для жилья прямо на почтовых ящиках. Текст записки заставил россиян поспорить: некоторые выразили неравнодушным соседям благодарность за то, что они решили спасти птицу, другие осудили их.

«Как хорошо, когда есть добрые люди», «В квартиру себе пусть тащат, жители тут причем?», «Кто убирает отходы, пока голубь ищет приют?», «Эх, уборщица-то как рада, поди», — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян умилило необычное уличное объявление от школьника. Мальчик написал, что готов ухаживать за домашними питомцами соседей за небольшое денежное вознаграждение.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.