Объявление о продаже студии с панорамным туалетом в Москве рассмешило россиян

Объявление о продаже квартиры с туалетом с прозрачными стенами заметили в столице, передает Telegram-канал «Новости Москвы».

На скриншотах видно, что в посреди комнаты в студии размещен душ со стеклянными дверьми. Внутри небольшого помещения также установлен унитаз. Судя по снимкам, в квартире площадью 16,4 квадратных метра из мебели есть только диван. За свой лот продавец просит 5,45 миллиона рублей.

Объявление рассмешило пользователей сети. «Телевизор удобно смотреть», «Зато своя», «Комната пыток», «Всегда будешь знать, кто прицелиться не смог», «Когда не можешь ни на секунду расстаться с друзьями», «Нормально. Девушек можно звать», «Когда вечно всех подозреваешь», «Мечта вуайериста», «Когда отношения перешли на новый уровень», «Это сделано для того, чтобы видно было занято или нет», — написали они.

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