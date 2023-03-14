Объявление девочки на улице в Подмосковье умилило россиян

Объявление 10-летней девочки на улице в Подмосковье умилило подписчиков группы «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте». Школьница предложила соседям уроки катания на коньках.

«Кому нужен тренер по конькам? Мне 11 лет скоро, хорошо катаюсь на коньках. Меня зовут Соня», — написала на листе бумаги девочка, оставив свой номер телефона. Уточняется, что объявление появилось на фонарном столбе на Ленинском проспекте в Химках, неподалеку от гимназии.

«Как найти Соню? Срочно нужно научиться кататься на коньках», «Молодец», «Если девочка тренируется лет с пяти и занимается фигурным катанием, она точно знает, как учить, и научит», «Улыбнуло», «Умничка Сонечка», «Молодец Соня, про деньги даже скромно умолчала. Успехов ей», — отреагировали подписчики группы.

Ранее в подмосковной многоэтажке обнаружили объявление с угрозами.