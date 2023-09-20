Объявление в московской маршрутке развеселило пользователей сети

Объявление от водителя в столичной маршрутке №102 развеселило пользователей сети. Фото послания опубликовали в Telegram-канале «Восточный|Янтарный|Балашиха М125».

Пассажирам маршрутки предложили тарифы «лежа» стоимостью 50 рублей, «стоя» за 70 рублей, «быстрее» за 150 рублей и «сидя на коленях водителя» за 300 рублей. Стандартная цена проезда при этом — 85 рублей. Кроме того, водитель отметил, что можно пробежаться рядом с транспортом за 20 рублей.

«Всегда езжу стоя, а плачу за проезд как все! Где мои 15 рублей разницы?», «И кто-то платит, чтобы ехать на коленях водителя…», «Не понимаю, с фига рядом бежать 20 рублей? Это за то, что бензином подышал?» — удивились комментаторы.

Ранее пользователей сети развеселило объявление на московском рынке.