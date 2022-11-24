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08:38, 24 ноября 2022
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Уличное объявление от подмосковного школьника восхитило россиян

Уличное объявление от подмосковного школьника восхитило россиян
Фото: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Россиян восхитило уличное объявление от школьника в Железнодорожном, выложенное в Telegram-канале «Подмосковье сегодня». 14-летний подросток предложил всем желающим услуги по очистке машин от снега за 100 рублей.

«Меня зовут Кирилл, мне 14 лет, мне нравится зарабатывать денежку и быть полезным для общества. Почищу вашу машину от снега. Начинаю работать рано утром с 5:30. Вы можете заказать услугу утром, либо заранее вечером к определенному времени», — говорится в объявлении. Администрация группы поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к такому методу заработка у подростков.

«Парень стремиться заработать, похвально», «Уже даже как-то диковато встречать таких подростков… Молодец», — одобрили идею школьника комментаторы. Нашелся и сомневающийся в соотношении суммы и ответственности за имущество. «За 100 р никто не будет нести ответственность за порчу авто. Дело хорошее, но надо как по уму.», — пояснил пользователь.

Ранее россиян умилило необычное уличное объявление от школьника. Мальчик написал, что готов ухаживать за домашними питомцами соседей за небольшое денежное вознаграждение.

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