Жителей Подмосковья заинтриговало объявление ребенка в подъезде многоэтажки

Жители Подмосковья заметили необычное объявление ребенка в подъезде многоэтажки. Фотография послания была опубликована в группе «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте».

«Кто же у нас в Химках такую милоту расклеивает постоянно?» — озадачился автор снимка.

Объявление ребенок разместил на стене одного из подъездов. На разрисованном фломастерами листке написано: «Улыбнись и возьми предсказание». Для раздачи таинственных посланий соседям автор поделки порезал часть листа на семь частей, куда и прикрепил записки.

Как отметили пользователи сети, обычно в таких объявлениях предлагают взять кольца из бисера. Но такой способ, по их мнению, интереснее, поскольку сохраняется интрига.

Ранее уличное объявление ребенка умилило жителей Подмосковья.