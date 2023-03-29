Уличное объявление ребенка умилило жителей Подмосковья. Фото написанного детским почерком послания опубликовали в группе «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте».

«Вы только гляньте, какая милота висит на столбах рядом с домом 5/1 на проспекте Мельникова», — сообщил автор снимка.

На фотографии запечатлен лист бумаги, на нем написано пожелание хорошего дня. На отрывных частях объявления автор прикрепил самодельные кольца из бисера и предложил соседям разобрать украшения в качестве подарка.

«Какая милота», «Автору объявления желаю прекрасного дня», «Вот она, искренняя доброта. Здоровья деткам», «Хороший пример», «Девочка умничка», «Какая симпатичная идея», «Я примерно такое же делаю, но клею у себя в подъезде», «Плюсы в карму», — прокомментировали пользователи сети.

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