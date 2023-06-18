Москвичи написали соседям объявление с угрозой

Московский садовод пригрозил соседям расправой за сорванные с клумбы розы. Фото объявления опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«В Красногорске заметили весьма агрессивное объявление местных жителей», — уточнили администраторы сообщества. На ограждении придомового сада запечатлен лист бумаги с текстом, обращенным к соседям: «Сорвешь розу — оторву яйца».

Пользователи сети возмутились посланием. «Агрессия повсюду», «Получается, что женщинам можно?», «Сексизм детектед», — написали они. «Судя по отсутствию роз в данном колумбарии, яичек нет ни у кого в радиусе километра», «Лучше руки», «Вы это бутовским козам объясните», — пошутили другие фолловеры.

Ранее россияне поспорили из-за объявления в московском дворе.