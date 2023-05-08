Жителей Подмосковья умилило объявление ребенка в лифте многоэтажки. Фотография послания с пожеланием соседям хорошего дня и предложением взять яркие мини-рисунки в подарок была опубликована в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте».

«В 14 подъезде на улице Юности, 13к1, своя атмосфера», — прокомментировал пост автор снимка.

Свое послание юный местный житель разместил на стене кабины лифта. На листе бумаги написано фломастерами: «Возьми для хорошего настроения». Ребенок также сделал внизу объявления отрывные листочки, на каждом из которых он что-то нарисовал: смайлик с пожеланием хорошего дня, радугу, кота, дом и слово «love». На послании также было обращение к уборщице с просьбой не убирать листок.

«Я беру. Это очень мило», «Милота», «Мило», «Вот же добрая душа. Старается поднять всем настроение. Милый жест и ребенок», — написали пользователи сети.

Ранее москвичей возмутило адресованное собачнику объявление во дворе дома.