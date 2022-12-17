Объявление в лифте подмосковного дома восхитило пользователей сети

Жильцы одного из домов в Балашихе поддержали идею взаимного обмена магнитиками и повесили в лифте соответствующее объявление. Инициатива, о которой рассказал Telegram-канал «Москва сегодня», восхитила пользователей сети.

На опубликованном фото видно, что стена лифта увешана декоративными магнитами. «Можете взять понравившийся, но взамен оставьте два! Пусть наш лифт будет красивым», — говорится в прикрепленном рядом объявлении. Источник уточнил, что идея принадлежит жильцам многоэтажки на улице Живописная.

Пост собрал десятки «лайков» и восхищенных реакций подписчиков. «Ну что за прелесть», — прокомментировало сообщество инициативу жителей Подмосковья.

Ранее пользователей сети развеселило объявление в лифте московской многоэтажки. «Одинокий шмель ищет очаровательную ромашку, чтобы опылить ее тычинку», — говорится в тексте сообщения.