Оценена вероятность северного сияния в Москве в новогоднюю ночь

Вероятность наблюдения северного сияния в регионах Центральной России, включая Москву, в новогоднюю ночь составляет около 20 процентов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН).

Там отметили, что расчеты подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией России непосредственно в ночь на 1 января. Это может произойти за счет двух факторов: воздействия от небольшой корональной дыры, наблюдаемой сейчас в северном полушарии Солнца, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного с Солнца в ночь с воскресенья на понедельник.

Самые большие шансы увидеть в ночном небе полярное сияние будут в северных и северо-западных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге. Наиболее благоприятными местами для наблюдения в европейской части России, как обычно, будут Мурманск и Архангельск, добавили в лаборатории.

При этом там напомнили, что залитая огнями новогодняя ночь в целом является не самым благоприятным фоном для наблюдения северных сияний. Увидеть его в таких случаях могут помочь видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов.

Осенью жители Московской области две ночи подряд наблюдали северное сияние.