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18:51, 01 октября 2022
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Оценщик спрогнозировал снижение цен на один тип жилья в Москве

Оценщик спрогнозировал снижение цен на один тип жилья в Москве
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Москве снизятся цены на вторичные квартиры. Понижение стоимости такого типа жилья в интервью радио Sputnik спрогнозировал эксперт рынка недвижимости, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» (РАО), соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

По словам специалиста, на сегодняшний день предложение на рынке недвижимости существенно превышает спрос, из-за чего собственники квартир вынуждены предлагать более существенные скидки. Так, разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки сегодня в среднем составляет 15 процентов, в отдельных случаях снижение доходит до 20 процентов.

«Кроме того, сегодня на первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж. Все это отразится и на вторичном рынке, поэтому тренд на снижение — не фактор летнего сезона, а среднесрочная перспектива», — отметил Кулаков.

Ранее сообщалось, что в Москве начали продавать квартиры со скидкой до 60 процентов.

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